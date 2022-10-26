Хулуси Акар заплакал, вспоминая этого азербайджанского шехида

Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo" представляет видеорепортаж о семье Валеха Мамиева, ставшего шехидом в Отечественной войне.

В беседе с нашими сотрудниками, отец шехида Исбат Мемиев употребил следующую фразу: "Танк - это готовый гроб".

Героизм Валеха привлек внимание не только Азербайджана, но и тех, кто находится за его пределами. Одним из них стал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Во время очередного своего визита в Баку, Хулуси-паша говоря о Валехе, не смог сдержать слез...