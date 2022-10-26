https://news.day.az/society/1506590.html Хулуси Акар заплакал, вспоминая этого азербайджанского шехида - ВИДЕО
Хулуси Акар заплакал, вспоминая этого азербайджанского шехида - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo" представляет видеорепортаж о семье Валеха Мамиева, ставшего шехидом в Отечественной войне.
В беседе с нашими сотрудниками, отец шехида Исбат Мемиев употребил следующую фразу: "Танк - это готовый гроб".
Героизм Валеха привлек внимание не только Азербайджана, но и тех, кто находится за его пределами. Одним из них стал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Во время очередного своего визита в Баку, Хулуси-паша говоря о Валехе, не смог сдержать слез...
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