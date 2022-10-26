Зачитан приговор Рамину Гаджилы

Завершилось судебное расследование по уголовному делу руководителя Европейского движения Азербайджана Рамина Гаджилы, обвиняемого в незаконной миграции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе, который проходил в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова, был объявлен приговор, согласно которому Р.Гаджилы осужден на 7 лет 7 месяцев 14 дней лишения свободы.

Ранее прокурор просил приговорить Рамина Гаджилы к 9 годам лишения свободы.

Напомним, следствием было установлено, что руководитель ООО "No Border Travel Agency" Рамин Гаджилы, председатель общественного объединения Научно-культурного развития молодежи Сардар Искендеров, должностные лица ООО "Yes Travel" Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель ООО "HMH Baku Travel" Нармина Дадашова, Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов для получения крупной прибыли путем подделки и продажи справки с места работы для предоставления гражданам Азербайджана визы и получения ими статуса мигранта при поездках в США, Канаду и европейские страны, выписок из банковского счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем с приглашением в правоохранительные органы, медицинских справок о том, что они якобы получили травму и других официальных документов организовали незаконную миграцию обратившихся к ним лиц.

В связи с указанными фактами Рамин Гаджилы, ранее неоднократно осужденный за аналогичные действия, а также другие вышеперечисленные лица были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 178.3.1 (совершение мошенничества в форме организованной группы) и по другим статьям УК.