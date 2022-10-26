Изменилась абонентская плата за домашний телефон

Ежемесячная абонентская плата за пользование стационарными телефонами в Азербайджане повышена с 2,5 до 3,5 маната для населения (включая НДС), а тариф на междугородние телефонные звонки снижен с 5 до 3 гяпик, сообщает в среду Day.Az на Тарифный совет.

На заседании Тарифного совета были приняты предложения по вышеуказанным вопросам министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Решение вступит в силу с 1 ноября.