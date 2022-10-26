https://news.day.az/society/1506614.html Изменилась абонентская плата за домашний телефон
Изменилась абонентская плата за домашний телефон
Ежемесячная абонентская плата за пользование стационарными телефонами в Азербайджане повышена с 2,5 до 3,5 маната для населения (включая НДС), а тариф на междугородние телефонные звонки снижен с 5 до 3 гяпик, сообщает в среду Day.Az на Тарифный совет.
На заседании Тарифного совета были приняты предложения по вышеуказанным вопросам министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Решение вступит в силу с 1 ноября.
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