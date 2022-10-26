В Азербайджане утверждена цена еще на 76 лекарственных препаратов
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На состоявшемся сегодня очередном заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана утверждены цены на 76 прошедших госрегистрацию лекарственных средств.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Совет, тем самым число лекарственных препаратов, прошедших госрегистрацию, достигло 13 493.

Их полный перечень размещен на официальном сайте (www.tariff.gov.az) Тарифного (ценового) совета в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).