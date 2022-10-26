Крупная кража в Баку

В одном из столичных магазинов совершена кража.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 7-й отдел полиции Бинагадинского РУП поступило заявление о краже 4 290 манатов денежных средств и накопителя памяти камеры наблюдения из магазина в поселке М.А.Расулзаде.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель города Нахчыван Т.Будагов, подозреваемый в совершении кражи.

По факту ведется расследование.