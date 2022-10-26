https://news.day.az/society/1506642.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В одном из столичных магазинов совершена кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 7-й отдел полиции Бинагадинского РУП поступило заявление о краже 4 290 манатов денежных средств и накопителя памяти камеры наблюдения из магазина в поселке М.А.Расулзаде.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель города Нахчыван Т.Будагов, подозреваемый в совершении кражи.
По факту ведется расследование.
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