Воду в районе аварии на водопроводе в Баку откачали

Работа по откачке воды в районе аварии на водопроводе в Баку завершена.

Как сообщили Day.Az в среду в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в район аварии на магистральном водопроводе на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Работа по откачке воды завершена.