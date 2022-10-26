https://news.day.az/society/1506651.html Воду в районе аварии на водопроводе в Баку откачали - МЧС - ФОТО - ВИДЕО
Воду в районе аварии на водопроводе в Баку откачали - МЧС - ФОТО - ВИДЕО
Работа по откачке воды в районе аварии на водопроводе в Баку завершена.
Как сообщили Day.Az в среду в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в район аварии на магистральном водопроводе на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Работа по откачке воды завершена.
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