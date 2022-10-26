https://news.day.az/society/1506656.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
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