В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.