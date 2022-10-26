Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 669 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 268, вторую дозу получили 113, бустерную дозу - 249 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 39 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 908 602, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 389 266, вторую дозу получили 4 870 944, бустерную дозу - 3 385 562 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262 830 человек.