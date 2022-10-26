Кладбища в Агдаме, Джебраиле и Лачине заминированы

Имеются точные данные о минировании кладбищ, расположенных в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Суарасы Лачинского района.

Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию территорий.

В ходе исследований, проведенных агентством, серьезное загрязнение минами выявлено в садах, лесах, виноградниках, разрушенных поселениях, кладбищах, на берегу рек вокруг бывшей линии соприкосновения войск.

"В 2021 году, посещая кладбище села Юсифджанлы Агдамского района, погибли 2 мирных жителя, еще двое получили ранения. 21 октября этого года на кладбище села Суарасы Лачинского района произошел взрыв мины, в результате которого погиб 1 человек, еще один получил ранения", - сказали в агентстве.