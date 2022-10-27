Повышается плата за проезд в бакинском метро?

Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный совет в связи с изменением тарифов на проезд в метро.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов в рамках выставки, посвященной 55-летию метрополитена.

Он отметил, что пока в ведомстве не ведется обсуждение этого вопроса.

"Бакинский метрополитен не обращался и не планирует обращаться в ближайшее время по этому поводу в Тарифный совет", - сказал Мамедов.