https://news.day.az/society/1506765.html Повышается плата за проезд в бакинском метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Повышается плата за проезд в бакинском метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный совет в связи с изменением тарифов на проезд в метро.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов в рамках выставки, посвященной 55-летию метрополитена.
Он отметил, что пока в ведомстве не ведется обсуждение этого вопроса.
"Бакинский метрополитен не обращался и не планирует обращаться в ближайшее время по этому поводу в Тарифный совет", - сказал Мамедов.
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