В Азербайджане отец и сын наехали на сотрудников полиции

Задержаны мужчина, не выполнивший законные требования сотрудников ГДП, и его сын с ограниченными возможностями здоровья, не имеющий права на вождение.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

Согласно сообщению, 24 октября водители грузовых автомобилей марки "КамАЗ" Мамедов Камандар Алы оглу и его сын с ограниченными возможностями здоровья Мамедов Талех Кямандар оглу, не имеющий прав на вождение, не подчинились требованиям сотрудников ГДП и не остановились на стационарном посту на территории Кюрдамирского и Гаджигабульского районов, совершив наезд на сотрудников полиции, продолжили движение.

В результате принятых мер оба водителя были задержаны, материалы в отношении них были направлены на рассмотрение в Гаджигабульский районный суд.

Суд назначил К.Мамедову наказание в виде административного ареста, Т.Мамедов решением суда был оштрафован на 200 манатов.