Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

25 октября была пресечена попытка контрабанды наркотиков в Азербайджанскую Республику на служебной территории расположенной вблизи села Джафарли Джалилабадского района пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, пограничники заметили двух человек, которые приблизились к инженерному заграждению вблизи государственной границы, несмотря на приказ пограничников остановиться и на предупредительный выстрел в воздух, нарушители границы не подчинились приказу и убежали в обратном направлении. Застава была поднята по тревоге, территория была оцеплена.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в приграничной зоне был обнаружен сверток с 17 кг наркотических веществ (10 кг "марихуаны", 2 кг 100 граммов "опиума" и 4 кг 900 граммов "метадона-40").

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.