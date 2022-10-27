Задержан врач, бравший у военнослужащих взятки за отправку в госпиталь

Арестован офицер N-ской воинской части - врач Вели Гулиев, бравший взятки у военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, врач медпункта воинской части Вели Гулиев брал взятки у военнослужащих и отправлял их в госпиталь под видом лечения.

В ходе расследования, проведенного правоохранительными органами, было установлено, что большинство военнослужащих, которым В.Гулиев выдал справку о болезни, не нуждались в лечении и были отправлены в госпиталь за взятку.

В.Гулиев был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки, при повторном совершении) УК АР.

Дело будет рассматриваться в Бакинском военном суде.