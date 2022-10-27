https://news.day.az/society/1506880.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 января 2023 года, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 января 2023 года.
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