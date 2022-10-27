https://news.day.az/society/1506894.html Сильный пожар в Баку
Сильный пожар в Баку
В Насиминском районе города Баку около "Зимнего парка" начался пожар в одноэтажном здании.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в одноэтажном здании у "Зимнего парка". На место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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