Сильный пожар в Баку

В Насиминском районе города Баку около "Зимнего парка" начался пожар в одноэтажном здании.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в одноэтажном здании у "Зимнего парка". На место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.