Проезд в этом автобусе подешевел на 10 гяпиков

Стоимость проезда на запущенном сегодня автобусе экспресс-маршрута E1 составит 50 гяпиков, а не 60, как было заявлено ранее.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Автобусы новой маршрутной линии будут отправляться со ст. метро "Халглар достлугу", далее следовать по пр. Гара Гараева - ст. метро "Кероглу" - пр. Гейдара Алиева - ул. Юсифа Сафарова - пр. Нефтчиляр - мимо круговой развязки "Азнефть" - Бибиэйбат - до Центра транспортного обмена "Локбатан". Пассажирские перевозки по этому маршруту будут осуществляться автобусами ООО BakuBus.

На начальном этапе будет задействовано 10 автобусов. Они будут курсировать с 06:30 до 18:30.