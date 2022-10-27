Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 36 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились, один - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 849 человек вылечились, 9 942 - скончались, число активных больных составляет 309.

За последние сутки в стране проведены 2 112 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 313 756.