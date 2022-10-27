В Университете ADA прошла презентация фильма "Сокровищницы мира - Азербайджан" (Treasures of the World - Azerbaijan), подготовленного при совместном партнерстве Фонда Гейдара Алиева и компании bp, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм был представлен на английском языке.

На открытии менеджер по работе со студентами Университета ADA Гюнель Аскерова отметила, что проект, отражающий живописную природу и сокровищницы Баку, города Шуша, Гобустана и Шеки, направлен на пропаганду в международном масштабе древней и богатой истории, культуры Азербайджана. Фонд Гейдара Алиева и bp подготовили полную 60-минутную версию фильма на азербайджанском и английском языках.

Фильм снят британской компанией Sandstone Global Productions при поддержке Бакинского медиа-центра. Автор картины, историк, писатель, ведущая и автор сценария цикла документальных фильмов "Сокровищницы мира", профессор Беттани Хьюз в июне 2022 года посетила Азербайджан и провела съемки, чтобы изучить историю и культуру и посвятить один из своих фильмов прекрасному краю, национальному достоянию нашей страны.

На протяжении всего фильма Беттани Хьюз с восхищением представляет величественную природу и культуру Азербайджана: от пламени, вырывающегося из-под земли, до древних наскальных рисунков, которым десятки тысяч лет. Она считает, что чудеса легендарного Шелкового пути заключаются в том, что эта земля не только место торговли, но и площадка для обмена мнениями. Здесь можно открыть для себя уникальное культурное наследие Кавказа.

В фильме особо отражена красота города Шуша. С одной стороны, автор обращает внимание на гуманистическую поэзию Хуршидбану Натаван, а с другой стороны, рассказывает о красоте музейно-мавзолейного комплекса Вагифа, истории его строительства, а также о поэзии Вагифа. Кадры с Джыдыр дюзю сопровождаются интересной информацией о карабахских скакунах и игре в човган.

С восторгом рассказывая об особенностях нашей страны, автор в конце фильма делает вывод, что "Азербайджану нет равных в мире".

Следует отметить, что фильм уже был продемонстрирован международной общественности на телеканале BBC в двух частях - "Шелковый путь" и "Страна Огней". Съемки части под названием "Шелковый путь" охватили Гобустан и Шеки, а съемки "Одлар Юрду" - Баку и Шушу.

Премьера проекта состоялась 29 сентября в Центре Гейдара Алиева.