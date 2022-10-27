Связи между тюркскими странами будут укрепляться и в сфере медиа

В настоящее время цифровое медиа-пространство, ставшее новым трендом современного мира, расширяется день ото дня и оказывает свое влияние на национальную информационную среду стран. Процесс обмена информацией, который происходит с высокой скоростью в глобализирующемся мире, охватывает практически все страны.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов в Баку в ходе выступления на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ с целью адаптации к современным вызовам и более гибкого реагирования. Агентство развития медиа Азербайджана реализует стратегию, направленную на устойчивое развитие субъектов медиа: "Агентство постоянно обращает внимание на вопрос обеспечения экономической независимости субъектов медиа как одну из основных целей своей деятельности, проводит с этой целью соответствующий анализ и исследования, а также принимает меры по реализации проектов, направленных на внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, инноваций, открывающих новые возможности для международного обмена информацией, обеспечения информационной безопасности граждан, общества и государства".

Исмайлов подчеркнул, что 22 июля этого года впервые в истории независимого Азербайджана представители азербайджанских медиа отметили свой профессиональный праздник проведением международного медиа-форума в культурной столице страны - городе Шуша: "На международном медиа-форуме, проведенном в Шуше, мы обменялись мнениями по всем актуальным темам, касающимся современной медиа-среды, с представителями зарубежных медиа и экспертами из почти 20 стран мира, представителями международных медиа-организаций. В обращении главы государства, адресованном азербайджанским журналистам, была подчеркнута роль журналистов в предотвращении массовых дезинформационных атак, борьба азербайджанских медиа на информационном фронте во время Отечественной войны, оперативное и правильное информирование нашего общества, были определены важные направления и принципы, связанные с развитием медиа Азербайджана".