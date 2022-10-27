https://news.day.az/society/1506963.html Трагедия в Гедабеке
Трагедия в Гедабеке
В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали пешеходы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в райцентре.
Легковой автомобиль сбил 4 школьников, пытавшихся перейти дорогу.
Двое из них получили травмы
Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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