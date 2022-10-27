Трагедия в Гедабеке
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В Гедабее произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали пешеходы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в райцентре.

Легковой автомобиль сбил 4 школьников, пытавшихся перейти дорогу.

Двое из них получили травмы

Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.