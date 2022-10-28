https://news.day.az/society/1506998.html Тяжелое ДТП в Шабране - есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Шабране - есть пострадавшие - ФОТО
На территории Шабранского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии с участием двух легковых и одного грузового автомобилей три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.
По данному факту ведется расследование.
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