Тяжелое ДТП в Шабране

На территории Шабранского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии с участием двух легковых и одного грузового автомобилей три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.

По данному факту ведется расследование.