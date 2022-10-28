Погиб сотрудник полиции Азербайджана

Сотрудник полиции погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сегодня сотрудник отдела полиции Лачинского района сержант полиции Иман Аббасов получил пулевое ранение в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.