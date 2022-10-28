https://news.day.az/society/1507048.html Погиб сотрудник полиции Азербайджана
Погиб сотрудник полиции Азербайджана
Сотрудник полиции погиб в результате неосторожного обращения с оружием.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что сегодня сотрудник отдела полиции Лачинского района сержант полиции Иман Аббасов получил пулевое ранение в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием.
Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
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