https://news.day.az/society/1507057.html Задержан гражданин, пытавшийся незаконно проникнуть в Суговушан
Задержан гражданин, пытавшийся незаконно проникнуть в Суговушан
На контрольно-пропускном посту в поселке Суговушан сотрудниками полиции задержан житель района Ф.Дашдемиров, пытавшийся проникнуть в поселок без соответствующего разрешения.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, задержанный был доставлен в отдел полиции Тертерского района, где было установлено, что он находится в розыске по гражданскому делу.
В отношении Ф.Дашдемирова составлен административный протокол, по решению районного суда он был оштрафован.
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