Задержан гражданин, пытавшийся незаконно проникнуть в Суговушан

На контрольно-пропускном посту в поселке Суговушан сотрудниками полиции задержан житель района Ф.Дашдемиров, пытавшийся проникнуть в поселок без соответствующего разрешения.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, задержанный был доставлен в отдел полиции Тертерского района, где было установлено, что он находится в розыске по гражданскому делу.

В отношении Ф.Дашдемирова составлен административный протокол, по решению районного суда он был оштрафован.