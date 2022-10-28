https://news.day.az/society/1507105.html Какой погоды ждать в субботу? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать в субботу? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, туман, умеренный северо-западный ветер, сообщили в пятницу Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, умеренный западный ветер, на горных территориях возможен снег.
Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 17-22, в горах ночью - 0-4, днем - 5-9 градусов тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре