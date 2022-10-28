Коронавирус остается реальной угрозой

Автор: Ибрагим Алиев

Коронавирус COVID-19 продолжает широко распространяться по миру. Далеко не все страны отреагировали четко, некоторым приходится сегодня бороться уже не с вирусом, а с настоящей катастрофой. Между тем, Азербайджан находится в более выгодной ситуации. Благодаря своевременно принятым государством мерам удалось не допустить критического распространения инфекции. Как результат, почти ограничения в стране были сняты.

Сегодня мы свободно ходим, где хотим, куда хотим, с кем хотим. Многие в Азербайджане успели расслабиться и даже забыть о пандемии. Но не стоит забывать, что статистика по количеству инфицированных до сих пор нестабильна - она постоянно то увеличивается, то уменьшается. О полной победе над вирусом пока говорить рано. Учитывая, насколько вирус опасен для пожилых, людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, Кабинет министров Азербайджана продлил срок особого карантинного режима до 06:00 1 января 2023 года.

Руководство Азербайджана, соответствующие государственные структуры делают все для победы над вирусной угрозой. Именно благодаря этим шагам, инициативам и решениям, направленным на борьбу с пандемией, были достигнуты эти позитивные результаты. Тем временем в других странах до сих пор наблюдаются ограничения и даже находятся новые штаммы.

В России, например, недавно заявили о двух новых. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране, в частности, зафиксировали вариант COVID-19 "цербер", она не исключила дальнейшего распространения новых вариантов инфекции.

"На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта - это BQ.1 и BQ.1.1", - сказала Попова.

Эти штаммы вызвали новую волну заболеваемости COVID-19 в Европе, и специалисты указали на наличие в них потенциально небезопасных мутаций, отметив, что BQ.1 может уклоняться от ответа иммунной системы.

BQ.1.1 "цербер" (это мутировавший вариант BA.5, "омикрона") был обнаружен в сентябре в ряде европейских стран и отличался стремительным распространением (на 20-30% быстрее "омикрона"). На сегодняшний день его выявили более чем в 30 странах, в том числе в США, Германии и Великобритании.

Как результат, заболеваемость COVID-19 в мире растет вторую неделю подряд после десяти недель снижения. Особенно сильные вспышки фиксируют, как всегда, на Западе.

"Цербер" способен частично обходить предсуществующий иммунитет и делать это эффективнее, чем более ранние варианты. Мутации, которые появились у новых штаммов, дали вирусу способность лучше развиваться на фоне иммунной защиты, образовавшейся после болезни или вакцинации. Ряд производителей создал вакцины, специально направленные против "омикрона" и его производных. В конце августа такие препараты, например, получили одобрение к использованию от FDA - государственного регулятора США.

К сожалению, четкого ответа на вопрос, действительно ли новые вакцины эффективнее предотвращают заболевание, вызванное штаммами "омикрон", чем ранние вакцины, пока нет. Однако при росте заболеваемости имеет смысл делать ревакцинацию. Особенно людям из группы риска - пожилым и имеющим хронические заболевания. Никаких других способов предотвратить инфекцию не существует.

Несмотря на то, что в мире до сих пор действуют локдауны, где-то даже жесткие, в Азербайджане ситуация с пандемией спокойная, так как предпринимаются огромные усилия со стороны государства, но и их будет недостаточно, если эти усилия не будут сопровождаться ответственным отношением граждан.

Наша страна показала, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

Можно сказать, что мы вернулись к повседневной жизни, как это было до пандемии, но по-любому важно не расслабляться. Мы всё еще должны приложить все усилия, чтобы не дать вирусу возможность распространяться, как ранее.

Граждане должны проявить терпение, понимание, сознательность и солидарность друг с другом и с государством. Каждый из нас, независимо от своих личных интересов и взглядов, должен быть максимально ответственным и внимательным. Особенно учитывая, что сейчас сезон простуд и гриппа.