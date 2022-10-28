В Барде почтили память жертв армянского террора

Сегодня исполняется два года со дня бомбардировки города Барда армянскими ВС. В результате обстрела Арменией запрещенными к применению ракетами и установками тяжелой артиллерии города Барда погибли 20 мирных жителей, до 70 человек получили ранения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии поминовения памяти жертв армянского террора в Барде приняли участие представители общественности района, руководители правоохранительных органов, представители неправительственных организаций Азербайджана, военнослужащие азербайджанской армии, родственники шехидов, жители района.

Решительно осудив террор, мать погибшего во время бомбардировки города 29-летнего Васифа Исмаиллы - Арзу, рассказала, что отец Васифа также стал шехидом в возрасте 29 лет - в ходе первой Карабахской войны, в боях в направлении города Агдам в июле 1993 года.

Среди тех, кто принял участие в церемонии поминовения памяти жертв армянского террора, и супруга Магеррама Мустафаева, который во время тех событий находился в автомобиле и погиб в результате взрыва запрещенной ракеты типа "Смерч". Она, как и мать погибшего Васифа Исмаиллы, отметила, что, несмотря на то, что с момента теракта прошло два года, боль утраты не утихает.

Отметим, что во время 44-дневной войны в результате военных преступлений Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения. Были повреждены 12 292 жилых и нежилых помещения, 288 транспортных средств, выявлено 1 018 фактов ущерба фермерским хозяйствам.