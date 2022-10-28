https://news.day.az/society/1507216.html В Загатале в больнице скончался новорожденный
В Загатале в больнице скончался новорожденный
В Загатале в больнице скончался новорожденный.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 24-летняя жительница села Ени Сувагыл Заманова Гульсенам Этимад гызы 25 октября в Центральной больнице района родила мальчика.
Из-за проблем со здоровьем новорожденного на следующий день отправили в одну из столичных больниц для лечения.
27 октября младенец скончался в больнице.
Ведется расследование.
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