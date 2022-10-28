В Загатале в больнице скончался новорожденный.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 24-летняя жительница села Ени Сувагыл Заманова Гульсенам Этимад гызы 25 октября в Центральной больнице района родила мальчика.

Из-за проблем со здоровьем новорожденного на следующий день отправили в одну из столичных больниц для лечения.

27 октября младенец скончался в больнице.

Ведется расследование.