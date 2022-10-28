К сведению пользующихся общественным транспортом

"В ближайшее время будут внесены изменения в функции "BakıKart".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

Можно будет оплачивать проезд посредством NFC, приложений "GooglePay", "ApplePay", банковских карт и т.д.

"Думаю, что это облегчит жизнь граждан и в то же время еще больше повысит интерес к общественному транспорту", - сказал замминистра.