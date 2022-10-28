https://news.day.az/society/1507226.html К сведению пользующихся общественным транспортом
К сведению пользующихся общественным транспортом
"В ближайшее время будут внесены изменения в функции "BakıKart".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.
Можно будет оплачивать проезд посредством NFC, приложений "GooglePay", "ApplePay", банковских карт и т.д.
"Думаю, что это облегчит жизнь граждан и в то же время еще больше повысит интерес к общественному транспорту", - сказал замминистра.
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