В Баку презенован исторический роман Юнуса Огуза "Cığır"

В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана состоялась презентация исторического романа писателя-публициста, драматурга, историка, заслуженного журналиста и работника культуры Юнуса Огуза "Cığır" (Тропа), сообщает Day.Az.

Произведение, посвященное 270-летию города Шуша и 44-дневной Отечественной войне, рассказывает о славном пути, пройденном в карабахской войне, последующих достижениях и истории нашей культурной столицы - города Шуша. Книга была представлена на азербайджанском и турецком языках.

Выступившие член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук Низами Джафаров, заместитель председателя Союза писателей, председатель Совета печати Азербайджана, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, секретарь Союза писателей, драматург Эльчин Гусейнбейли, ведущий научный сотрудник Института литературы имени Низами НАНА, доктор философии по филологии Эльнара Гарагёзова, председатель Ассоциации издателей научных и литературных произведений Турции (İLESAM) Мехмет Нури Бармагсыз, заслуженный журналист Афлатун Амашов, литературный критик Вагиф Юсифли и другие отметили высокую художественную и историческую значимость романа для широкой общественности, поделились своими мыслями.

Исторический роман охватывает период от строительства города Шуша первым правителем Карабахского ханства Панах Али ханом до освобождения древнего азербайджанского города от армянских агрессоров 8 ноября 2020 года. Роман отличается богатством образов, начиная от Панах Али хана и государственных служащих до солдат и генералов, а также простых тружеников. Отражены в романе и образы армянских агрессоров. Главная цель автора - показать тяжелый, но славный путь, ведущий к большой Победе. В заключение мероприятия гостям были преподнесены новые издания "Cığır".

Юнус Огуз родился в Ширване. Выпускник философского факультета Ростовского государственного университета. Работал в Институте философии и права Национальной академии наук Азербайджана, публиковался в различных изданиях, принимает активное участие в общественной жизни страны. С 1995 года - главный редактор информационного агентства Olaylar и одноименной газеты. Автор многих научных и художественных произведений, более двадцати исторических романов, лауреат национальных и международных литературных премий, обладатель медали TÜRKSOY "Чингиз Айтматов". Его произведения переведены на многие языки мира, издавались в более двадцати странах мира - Великобритании, США, России, Турции, Украине, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и т.д.

Фото - Сеймур Исмайлов