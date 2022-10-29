Страшное ДТП в Евлахе

На улице Джейхуна Мустафаева города Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 41-летний Гасан Мирзоев на своем автомобиле потерял управление и врезался в забор Аллеи Шехидов.

В результате столкновения автомобиль деформировался и пришел в негодность.

Во время аварии у входа в Аллею шехидов обрушилась часть забора и сломалась дверь.

В результате аварии погибли водитель Гасан Мирзоев и 44-летний пассажир Руфат Гамидов.

Еще двое раненых пассажиров доставлены в Евлахскую районную больницу.

Причины происшествия выясняются.