https://news.day.az/society/1507268.html Страшное ДТП в Евлахе - двои погибли, есть раненые
Страшное ДТП в Евлахе - двои погибли, есть раненые
На улице Джейхуна Мустафаева города Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 41-летний Гасан Мирзоев на своем автомобиле потерял управление и врезался в забор Аллеи Шехидов.
В результате столкновения автомобиль деформировался и пришел в негодность.
Во время аварии у входа в Аллею шехидов обрушилась часть забора и сломалась дверь.
В результате аварии погибли водитель Гасан Мирзоев и 44-летний пассажир Руфат Гамидов.
Еще двое раненых пассажиров доставлены в Евлахскую районную больницу.
Причины происшествия выясняются.
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