В Губе мужчина вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи

В Губинском районе задержан мужчина, вовлекший несовершеннолетнего в совершение кражи.

Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в Губинский районный отдел полиции поступило заявление о краже из дома.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, было установлено, что из дома было похищено 4400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан житель района Аслан Худавердиев, подозреваемый в совершении преступления.

В ходе расследования было установлено, что А.Худавердиев вовлек в совершение преступления своего несовершеннолетнего соседа Мамеда (имя условное).

В связи с этим в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Аслана Худавердиева избрана мера пресечения в виде ареста.