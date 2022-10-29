В Губе мужчина вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи
В Губинском районе задержан мужчина, вовлекший несовершеннолетнего в совершение кражи.
Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в Губинский районный отдел полиции поступило заявление о краже из дома.
Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, было установлено, что из дома было похищено 4400 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан житель района Аслан Худавердиев, подозреваемый в совершении преступления.
В ходе расследования было установлено, что А.Худавердиев вовлек в совершение преступления своего несовершеннолетнего соседа Мамеда (имя условное).
В связи с этим в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Аслана Худавердиева избрана мера пресечения в виде ареста.
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