Делегация турецкого клуба путешественников посетила Карабах и Восточный Зангезур
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Началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур делегации из 30 человек Турецкого клуба путешественников, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.