https://news.day.az/society/1507340.html Делегация турецкого клуба путешественников посетила Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО
Делегация турецкого клуба путешественников посетила Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО
Началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур делегации из 30 человек Турецкого клуба путешественников, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре