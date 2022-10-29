В Агдаме автомобиль сбил двух пешеходов

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавшие.

Как передает Day.Az, об этом ообщили в пресс-службе МВД.

Так, на территории поселка Гузанлы Агдамского района житель района Н.Байрамов за рулем своего автомобиля марки Mercedes сбил местных жительниц Малахат Хатамханову и Гюльшан Гаджиеву, которые переходили дорогу.

В результате М.Хатамханова скончалась на месте, Г.Гаджиева была госпитализирована.

В Агдамском РОП по факту ведется расследование.