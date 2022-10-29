https://news.day.az/society/1507347.html В Агдаме автомобиль сбил двух пешеходов
В Агдаме автомобиль сбил двух пешеходов
В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавшие.
Как передает Day.Az, об этом ообщили в пресс-службе МВД.
Так, на территории поселка Гузанлы Агдамского района житель района Н.Байрамов за рулем своего автомобиля марки Mercedes сбил местных жительниц Малахат Хатамханову и Гюльшан Гаджиеву, которые переходили дорогу.
В результате М.Хатамханова скончалась на месте, Г.Гаджиева была госпитализирована.
В Агдамском РОП по факту ведется расследование.
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