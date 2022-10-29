Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 30 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Но в дневное время местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем 17-19° тепла, в Баку ночью - 12-14° тепла, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но ночью местами пройдут кратковременные дожди. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 0-4° тепла, днем - 5-10° тепла.