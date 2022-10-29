https://news.day.az/society/1507376.html Поножовщина в Гейчае
Поножовщина в Гейчае
Официант ударил ножом донерщика.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в ресторане "Гранд Бургер" в Гейчае.
Так, Алекпер Сулейманов, работавший официантом в ресторане, во время конфликта нанес ножевое ранение донерщику - Мансуру Мусаеву.
Причина конфликта неизвестна.
По факту ведется расследование.
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