Поножовщина в Гейчае

Официант ударил ножом донерщика.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в ресторане "Гранд Бургер" в Гейчае.

Так, Алекпер Сулейманов, работавший официантом в ресторане, во время конфликта нанес ножевое ранение донерщику - Мансуру Мусаеву.

Причина конфликта неизвестна.

По факту ведется расследование.