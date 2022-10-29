Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с резким изменением погодных условий.

Как передает Day.Az, в обращении говорится, что в настоящее время на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, дождь, туман, что оказывает непосредственное влияние на безопасность дорожного движения:

"Туманная или дождливая погода, особенно ночью и утром, значительно ограничивает видимость на дорогах. Водители могут не различать дорожные знаки, линии разметки, средства регулирования в целом. Учитывая, что в субботу и воскресенье интенсивность движения на автомагистралях возрастает, мы рекомендуем водителям соблюдать осторожность, придерживаться установленных скоростных ограничений, соблюдать правила безопасности при остановке, парковке, а также при обгоне и маневрировании".