https://news.day.az/society/1507389.html Задерживается вылет самолета рейса Тбилиси-Баку
Задерживается вылет самолета рейса Тбилиси-Баку
Вылет самолета рейса Тбилиси-Баку (утренний рейс J2-9230) авиакомпании "Buta Airways" задерживается по техническим причинам.
Об этом в субботу сообщили Day.Az в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиры указанного рейса будут отправлены в Баку вечером другим самолетом и будут обеспечены всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании, включая напитки и питание.
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