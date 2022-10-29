Задерживается вылет самолета рейса Тбилиси-Баку

Вылет самолета рейса Тбилиси-Баку (утренний рейс J2-9230) авиакомпании "Buta Airways" задерживается по техническим причинам.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры указанного рейса будут отправлены в Баку вечером другим самолетом и будут обеспечены всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании, включая напитки и питание.