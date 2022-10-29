Какая погода будет завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, южный ветер, днем и ночью местами туман, сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 17-19, в Баку ночью - 12-14, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 19-24, в горах ночью - около 0-4, днем - 5-10 градусов тепла.