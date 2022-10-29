На территории страны наблюдались неустойчивые погодные условия, местами прошли дожди, в отдельных местах они были интенсивными, в Грызе выпал снег.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечено, что количество выпавших осадков в Лянкяране составило 57 миллиметров, 25 мм - в Астаре, 20 мм - в Алтыагадже, 18 мм - в Лерике, 17 мм - в Ярдымлы, 15 мм - в Габале, 10 мм - в Гёйтепе, Халтане, 9 мм - в Исмаиллы, 7 мм - в Шабране, 6 мм - в Гобустане, 5 мм - в Шамахы, 4 мм - в Нефтчале, Сальяне, Губе, Огузе, 3 мм - в Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Гусаре, 2 мм - в Агсу, Джафархане, Грызе, 1 мм - в Ордубаде, Агдаме, Шеки, Тертере, Хачмазе, Бейлагане, на Абшеронском полуострове - 1 мм, в Баку - 2 мм.

Северо-западный ветер усилился до 18 м/с в Нафталане и 18 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным метеостанции Нефтяные Камни, высота волн на Каспии достигла 2,3 метра.

Неустойчивые, дождливые погодные условия, наблюдаемые на территории страны, продлятся до 30 октября. Днем 30-го, 31-го числа ожидается стабильная погода, в основном без осадков.