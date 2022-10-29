По каждому факту массового захоронения возбуждено уголовное дело

По каждому факту, связанному с массовыми захоронениями, возбуждено уголовное дело.

Об этом в субботу сказал Day.Az Военный прокурор Ханлар Велиев.

"Около 4000 наших граждан пропали без вести. Все это зафиксировано в списках Госкомиссии. Обнаружены останки около 450 человек. Такие захоронения выявлены в двух местах в Шуше, еще в двух местах в Кяльбаджаре, Зангилане, а также в селах Эдилли и Дашбаши Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района", - сказал он.

Военный прокурор добавил, что по-большей части это массовые захоронения.

"Некоторые из этих захоронений были выявлены в ходе восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях. Захоронения в Эдилли были обнаружены с помощью нашего гражданина, бывшего пленного. Все это преступления, нарушены пакт "Об обращении с военнопленными", Женевская конвенция 1949 года. По каждому факту массовых захоронений возбуждено уголовное дело", - сказал Велиев.