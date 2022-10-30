В Баку вспыхнул пожар

В Центр кризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Бакинском центре здоровья, расположенном на улице Насиб бека Юсифбейли, Насиминского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и силы спасения Службы спасения особого риска. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.