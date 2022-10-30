Смертельное ДТП в Билясуваре

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в селе Хырмандалы Билясуварского района произошло ДТП и требуется помощь спасателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к спасательным работам были привлечены ближайшие спасательные формирования министерства - пожарные и спасатели Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной ситуации было установлено, что столкнулись легковой автомобиль "BMW" и микроавтобуса "Mercedes", в легковом автомобиле оказались зажатыми 2 человека.

Спасатели извлекли из поврежденного автомобиля и передали по назначению оставшегося в живых одного человека и тело одного погибшего.

