В Масазыре горит ресторан

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила предварительная информация о пожаре в трехэтажном здании на улице А. Вахида в поселке Масазыр Абшеронского района, третий этаж которого функционирует как ресторан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в МЧС сообщили о том, что на место происшествия прибыли по вызову подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска министерства.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.