https://news.day.az/society/1507495.html В Масазыре горит ресторан
В Масазыре горит ресторан
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила предварительная информация о пожаре в трехэтажном здании на улице А. Вахида в поселке Масазыр Абшеронского района, третий этаж которого функционирует как ресторан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в МЧС сообщили о том, что на место происшествия прибыли по вызову подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска министерства.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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