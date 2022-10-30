Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ
В Баку и на Абшеронском полуострове 31 октября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами прогнозируется туман и изморось. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 13-15° тепла, днем 17-20°. В Баку ночью будет 13-15°, днем 17-19° тепла.
Атмосферное давление упадет с 762 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.
В регионах страны прогнозируется погода без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем 19-24°, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
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