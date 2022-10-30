Вниманию водителей

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и вечером 31 октября на некоторых участках автомагистралей Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Хекери-Зангилан, Евлах-Ходжалы-Лачин, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Губадлы-Ханлыг, Физули-Джабраил-Махмудлу, Ханкенди-Ходжавенд, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.