https://news.day.az/society/1507576.html Сколько человек заразились коронавирусом в Азербайджане за сутки? - ФОТО
Сколько человек заразились коронавирусом в Азербайджане за сутки? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 45 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 38, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 823 247 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 812 982 человек вылечились, 9 944 - скончались. Продолжается лечение 321 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 1718 тестов, а в целом за все время пандемии - 7 319 300 тестов.
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