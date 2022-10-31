https://news.day.az/society/1507619.html Авария на Абшероне, водитель сбежал - ФОТО
Авария на Абшероне, водитель сбежал - ФОТО
Высокая скорость в Хырдалане привела к аварии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу движения в направлении столицы.
Водитель потерял управление едва не столкнувшись с встречным транспортным средством, после чего врезался в фонарный столб, а затем в пешеходный тротуар. Неуправляемый автомобиль остановился, ударившись о деревья на обочине дороги.
Водитель покинул место происшествия.
На территорию были привлечены сотрудники Управления полиции Абшеронского района и отдела Государственной дорожной полиции.
Подсчитан ущерб дорожному хозяйству.
Поиски водителя продолжаются.
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