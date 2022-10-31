Авария на Абшероне, водитель сбежал

Высокая скорость в Хырдалане привела к аварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу движения в направлении столицы.

Водитель потерял управление едва не столкнувшись с встречным транспортным средством, после чего врезался в фонарный столб, а затем в пешеходный тротуар. Неуправляемый автомобиль остановился, ударившись о деревья на обочине дороги.

Водитель покинул место происшествия.

На территорию были привлечены сотрудники Управления полиции Абшеронского района и отдела Государственной дорожной полиции.

Подсчитан ущерб дорожному хозяйству.

Поиски водителя продолжаются.