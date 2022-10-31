На Абшероне автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил двух пешеходов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что ДТП произошло на территории Абшеронского района 29 октября около 19:00.

Так, житель города Сумгайыт Т.Магеррамли за рулем своего автомобиля марки Mercedes сбил жителей Исмайыллинского района Айтекин Фазилли и ее сына Хаяла. В результате оба пешехода погибли на месте.

По факту ведется расследование.