https://news.day.az/society/1507666.html На Абшероне автомобиль насмерть сбил двух пешеходов
На Абшероне автомобиль насмерть сбил двух пешеходов
В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил двух пешеходов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что ДТП произошло на территории Абшеронского района 29 октября около 19:00.
Так, житель города Сумгайыт Т.Магеррамли за рулем своего автомобиля марки Mercedes сбил жителей Исмайыллинского района Айтекин Фазилли и ее сына Хаяла. В результате оба пешехода погибли на месте.
По факту ведется расследование.
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