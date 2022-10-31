Возбуждено уголовное дело в связи с развратными действиями в отношении школьницы в Баку

В управлении полиции Наримановского района столицы возбуждено уголовное дело по статье 153 УК (развратные действия) в связи с поступившей информацией о совершении развратных действий в отношении школьницы в одной из средних школ района 27 октября.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый за умышленное убийство и грабеж житель Тертерского района Сахиль Гасанов.