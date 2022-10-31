https://news.day.az/society/1507678.html Возбуждено уголовное дело в связи с развратными действиями в отношении школьницы в Баку
Возбуждено уголовное дело в связи с развратными действиями в отношении школьницы в Баку
В управлении полиции Наримановского района столицы возбуждено уголовное дело по статье 153 УК (развратные действия) в связи с поступившей информацией о совершении развратных действий в отношении школьницы в одной из средних школ района 27 октября.
Об этом Day.Az сообщили в МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый за умышленное убийство и грабеж житель Тертерского района Сахиль Гасанов.
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