В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 29 лет назад

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики распространили совместную информацию.

Как передает Day.Az, в информации говорится:

В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий обеспечено раскрытие особо тяжкого преступления, совершенного 29 лет назад.

Так, 26 ноября 1993 года было возбуждено уголовное дело и проведено расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса по факту обнаружения тела Фикрета Ибрагимова в его квартире с огнестрельными ранениями в результате выстрела из огнестрельного оружия, но производство по делу было прекращено в связи с невозможностью установления лица, совершившего преступление.

После повторного изучения материалов уголовного дела прокуратурой Наримановского района производство по делу было возобновлено.

Доказательствами, полученными в результате многочисленных интенсивных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами прокуратуры и полиции, было установлено, что 26 ноября 1993 года Назим Байрамов, коллега по работе потерпевшего, посетил дом Фикрета Ибрагимова и поконфликтовал с ним, отняв у него пистолет, выстрелил Ибрагимову в голову и скрылся с места происшествия.

28 октября 2022 года Назиму Байрамову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 94 УК, действовавшего до 1 сентября 2000 года (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и по статье 228.1 действующего в настоящее время УК (незаконное хранение, приобретение, передача, продажа, перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств).

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.